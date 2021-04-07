Сан-Паулу, Бразилия, , 06:53 — REGNUM Мэр бразильского города Араракуары Эдинхо Силва получил угрозы жизни после того, как ввел ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом 6 апреля сообщает AL Jazeera.

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Араракуара, индустриальный город с населением 240 тыс. человек, находился в режиме карантина в течение 10 дней в феврале. В том числе была приостановлена работа супермаркетов и общественного транспорта, а жителей в агрессивной манере заставляли сдавать тесты на коронавирус.

В результате был зафиксирован колоссальный спад числа случаев заражения COVID-19, а также уменьшилось количество смертей и госпитализаций.

Смертность в городе свелась к нулю за 5 и 6 апреля, в то время как всего 30 и 26 новых случаев было зарегистрировано за два дня.

Вопреки такому прогрессу, мэр города Силва получил угрозы, что еще раз подтвердило политизированность и жестокость кризиса пандемии в Бразилии.

Как 29 марта сообщало ИА REGNUM, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 12 573 615, в том числе выявленные за последние сутки — 38 927.