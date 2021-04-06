Тирана, , 23:59 — REGNUM В Албании 6 апреля в результате обследования 2334 человек выявили 141 новый случай заражения коронавирусом. Еще 604 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 126 936 случаев заражения коронавирусом. 95 035 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2283 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них девять человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 29 618 Две трети случаев приходится на Тирану — 20 098. На стационарном лечении находятся 256 пациентов. Уже две недели число пациентов, проходящих стационарное лечение, сокращается.

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