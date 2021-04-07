7 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:45 — REGNUM Заявление российского телеведущего Владимира Познера о том, что он обязательно вернётся в Грузию, несмотря на акцию протеста во время его недавней поездки, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 6 апреля в социальной сети Facebook.

Владимир Познер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он приехал рассказать, что Америка ваш друг, а вы его яйцами забросали. Обидели Двухстульева», — написал Валерий В.

Многие пользователи забеспокоились за судьбу российского телеведущего. По их мнению, его жизни может грозить опасность на территории Грузии.

«Познер, что, хочет красиво уйти в мир иной? Что же ему неймётся на старости лет?» — задаётся вопросом Ayten I.

Некоторые комментаторы считают, что Познер может нарваться на случайную провокацию недальновидных радикалов, которая может закончиться трагично.

«Ну, приедет и что? На этот раз горячие грузинские парни могут и наподдавать, у них не заржавеет. Они сначала делают, а потому уже думают!» — считает Larisa N.

Часть граждан выразила своё непонимание по поводу действий телеведущего. Граждане считают, что Познер действует глупо, пытаясь лезть на рожон, ведь за ним, по сути, нет народной поддержки, которую могли бы учесть в Грузии.

«Он действительно надеется увидеть в Грузии более ласковую встречу на этот раз? Он ведь теперь как красная тряпка для быка. Его же даже никто защищать не бросится. Нигде его не любят», — поделился своим мнением Евгений В.

Грузинские полицейские JOY

Отдельные пользователи выразили своё абсолютное безразличие к данной фигуре. По их мнению, он имеет слишком малое отношение к России, чтобы переживать за его судьбу.

«Пускай едет куда захочет со своим американским паспортом, лишь бы в России не оставался», — пишет Николай Х.

Нашлись и те, кто уверен, что Познер не дурак и сможет повернуть ситуацию в свою сторону, несмотря даже на то, что в прошлый раз его, по сути, выгнали с территории Грузии.

«Познер развернёт грузинский дебош против самих дебоширов. Для него это сейчас будет, как выиграть партию. И он её выиграет! А те, кто или с чьей руки устроили этот дебош, получат по шапке от своих же», — считает Marina A.

Напомним, 6 апреля журналист Владимир Познер заявил на своем сайте, что обязательно вернётся в Грузию, несмотря на акцию протеста во время его недавней поездки.