Москва, , 23:50 — REGNUM Завершение отопительного сезона в Москве запланировано на май. Об этом сообщил 6 апреля заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Традиционно в мае. Как только на улице в течение пяти суток установится температура выше +8 °С», — сказал он в интервью «Российской газете».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства распорядился, «несмотря на позднее схождение снежного покрова, завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля».

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