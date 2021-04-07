7 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили падение спроса на говядину в России.

Елизавета Коробова, , 09:06 — REGNUM Падение потребления говядины в России, согласно статистике, которую привёл «Коммерсант» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 апреля в социальной сети Facebook.

Аннибале Карачи. Лавка мясника. 1590

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«Оказывается, я не один такой. Ну, не нравится мне говядина, хоть убей», — поделился Raumann B.

Часть пользователей вынесла предположение, согласно которому на падение спроса говядины в России повлияло преобладание мяса птицы на рынке. Люди считают, что граждане попросту отдали предпочтение альтернативному виду пищи.

«Спрос упал? Так теперь всё из птицы делают. Люди просто перешли на более дешёвый вид мяса», — предполагает Люда Т.

Другие указали на завышенную стоимость говядины, которую теперь в России мало кто может себе позволить. Именно это люди называют главным фактором падения спроса.

«А пуская ещё поднимут цены, покупать её совсем перестанем. Так или иначе, не умрём без говядины», — написала Larisa N.

Некоторые комментаторы отметили, что стоимость говядины растёт в то время, как граждане России испытывают серьёзные издержки из-за пандемии коронавируса и неблагоприятной ситуации в экономике страны.

«Цена на говядину, как в Европе, а зарплата как в России. Вот вам и причина», — пишет Светлана М.

Коровы с телятами Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Отдельные пользователи заявили, что не покупают говядину из принципа, потому что считают, что этот тип мяса просто не должен стоить такие деньги.

«Россия полностью обеспечивает себя мясом. У нас что, говядины не хватает, что она по 600 руб. Я её принципиально по таким ценам не покупаю», — указала Ольга Ш.

Нашлись и те, кто уверен, что виной всему желание производителей говядины заработать как можно больше денег. Люди убеждены, что российская говядина охотней попадает на иностранные рынки, нежели стремится удовлетворить потребителя внутри страны.

«Не спрос упал, а цены выросли. Купить не на что. Зачем наш рынок насыщать доступной говядиной, когда выгодней пустить её на экспорт», — отметила Галина Л.

Напомним, 6 апреля «Коммерсант» опубликовал материал со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, согласно которому потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4 процента до 1,94 миллиона тонн — минимального показателя за последние десять лет.