Приштина, , 11:31 — REGNUM В Ассоциации косовских журналистов заявили о намерении обратиться к компетентным институтам с целью добиться вакцинации журналистов в приоритетном порядке.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в нескольких странах региона уже началась вакцинация работников СМИ, в крае же пока вакцинируют медиков, пожилых людей и преподавателей.

Глава ассоциации Гентиана Беголли заявила о том, что она поддерживает связь с властями с целью обеспечить приоритетную вакцинацию журналистов, телевизионных операторов и прочих представителей прессы.

Международная федерация журналистов рекомендует проводить вакцинацию работников СМИ в первоочередном порядке ввиду повышенной опасности, с которой сталкиваются представители этой сферы, постоянно находящиеся на месте событий и ведущие репортаж о ходе борьбы с пандемией.

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