Туайкросс, , 23:42 — REGNUM Разработчики кооперативной онлайн-игры Sea of Thieves намекнули на изменения, которые появятся в игре со стартом второго сезона. Трейлер был опубликован 6 апреля на YouTube-канале проекта.

В ролике разработчики, в частности, показали отсылки к будущему внутриигровому событию Skeleton Fort. Например, на двенадцатой секунде зрители могут видеть в небе красное облако в форме черепа.

Второй сезон в Sea of Thieves начнётся 15 апреля 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft добавила в облачную версию игры Xbox Game Pass поддержку сенсорного управления.

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