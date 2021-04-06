Москва, , 23:41 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала внеплановые проверки ценообразования на ряд продовольственных товаров, заметно подорожавших в марте 2021 года. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба ведомства.

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«В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время ФАС проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью проверки является выявление возможных фактов необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия запрещённых антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынка.

Кроме этого, антимонопольная служба намерена провести анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей.

Сообщается также, что в ФАС поступила информации о росте цен на овощи, в связи с чем ведомством «проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Росстате сообщили, что среди продовольственных товаров в марте наиболее существенно подорожали яйца и мясо кур, баранина, говядина и свинина, сахар-песок, а также отдельные категории плодоовощной продукции.

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