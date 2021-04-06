Дортмунд, Германия, , 23:33 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаил Цорк поделился с прессой своим видением будущего нападающего Эрлинга Холанда в клубе.

«Могу утверждать одно: Эрлинг мотивирован и готов играть. Знаю, что о нем много говорят, ведь он один из лучших форвардов мира.

Мы встречались с его представителями и все обсудили. Мы по-прежнему планируем будущее клуба с учетом присутствия Эрлинга вне зависимости от того, на каком месте завершим сезон.

Мы продолжаем участвовать в трех турнирах, но это очень странный сезон. Знаем, что играем хуже, чем ожидалось, в Бундеслиге», — приводит слова Цорка официальный портал УЕФА.

На данный момент Эрлинг Холанд является самым желанным форвардом в мире среди грандов. Им интересуются «Барселона», мадридский «Реал» и «Челси». Представители этих клубов связывались с руководством «дортмундцев». «Боруссия» требует не меньше 140 миллионов евро в качестве компенсации за трансфер молодого норвежца.

В текущем розыгрыше Бундеслиги на его счету 21 гол и 4 результативные передачи в 22 матчах.