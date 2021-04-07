Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве 7 апреля стартует марафон «Весенняя неделя добра», сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

В рамках проекта ресурсный центр «Мосволонтёр» проведёт около 40 мероприятий, в том числе в онлайн-режиме. В 2021 году марафон пройдёт под девизом «Добро — здоровая привычка».

«Марафон будет идти две недели. Вместе с горожанами в нем примут участие около пяти тысяч волонтеров. Их ждут добровольческие и благотворительные акции, лекции, круглые столы и конкурсы», — сказала Сергунина.

Заместитель мэра отметила, что участники познакомятся с добрыми проектами Москвы и социально ориентированных некоммерческих организаций. Завершится марафон 20 апреля.