Берн, , 23:21 — REGNUM Число людей, умерших от последствий заражения коронавирусом, выросло в мире за последнюю неделю на 11%, сообщает опубликованный 6 апреля эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По утверждению ВОЗ, количество новых случаев заражения COVID-19 растет в мире шестую неделю подряд.

«Во всем мире количество новых случаев COVID-19 росло шестую неделю подряд, и за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 млн новых случаев. Число новых смертей выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано более 71 тыс. новых смертей», — указано в бюллетене ВОЗ.

Уточняется, что в Юго-Восточной Азии за семь последних дней рост смертности от COVID-19 составил 46%, в Северной и Южной Америке смертность выросла на 15%, в Восточном Средиземноморье увеличилась на 7%, а в Европе — на 2%.

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