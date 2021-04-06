Донецк, , 23:11 — REGNUM Украинское руководство не хочет мира, все действия нацелены на то, чтобы спровоцировать войну в Донбассе, заявила 6 апреля министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Заявление опубликовал официальный сайт ДНР.

В окрестностях Донецк Ванеев Пётр Иванович. В окрестностях Донецка. 1950

Донецкий дипломат отметила, что украинский президент Владимир Зеленский, судя по его действиям, «решил повторить все ошибки предыдущего украинского руководителя и искать решение конфликта где угодно, лишь бы не в Минских соглашениях и не в диалоге с республиками Донбасса».

Она назвала абсурдными попытки Киева объяснить своё желание вступить в НАТО миротворческими целями: якобы Украина рвётся в альянс ради мира в Донбассе. Никонорова добавила, что украинская власть «пытается всеми возможными способами спровоцировать республики к реализации силового сценария и переводу конфликта в горячую фазу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская делегация постоянно срывает встречи Контактной группы. Это происходит на фоне обострения войны в Донбассе. Сегодня украинская делегация отказалась ехать в Минск на переговоры.

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