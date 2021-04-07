7 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили отказ Киева направлять свою делегацию в Минск для переговоров по Донбассу.

Светлана Рыбина, , 10:10 — REGNUM Заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о том, что украинская делегация не поедет в Минск на переговоры Трёхсторонней контактной группы по Донбассу, потому что у Киева «нет доверия к этой территории», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 6 апреля в социальной сети Facebook.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Минск — всего лишь место для переговоров! Зеленский ведёт себя, как маленький ребёнок!» — пишет Ирина Т.

Многие пользователи посчитали данное высказывание верхом идиотизма. Люди отметили, что поездка в Минск осуществляется только с целью установить диалог между конфликтующими сторонами, а не обсуждать политическую ситуацию в Белоруссии.

«Кто-нибудь объяснил бы болезному, что Белоруссия — это государство. Хотя откуда ему знать, что такое государство, когда он сам представляет территорию», — поделилась своим мнением Любовь Т.

Некоторые комментаторы уверены, что украинская сторона делает всё, чтобы саботировать переговоры и толкают ситуацию к началу полномасштабной войны в Донбассе.

«И после этого Украина кричит, что Россия агрессивна? Плебеи просто не способны цивилизованным путём решать вопросы. А кто не хочет вести переговоры, значит, хочет воевать. Всё просто. Это показатель», — указывает Natalia G.

Часть людей призвала руководство России перестать пытаться услышать слова разума от представителей Украины. Граждане уверены, что если Киеву жёстко дать понять, что так себя вести не стоит, то тут же проявится сговорчивость украинских переговорщиков.

«Да сколько можно слушать этот бред?! Это не так и эти не такие! А сами бомбят и обстреливают Донбасс, убивая украинских детей и украинский народ, сваливая при этом всё на Россию!» — написала Vera N.

ВСУ U.S. Army Europe Images

Ряд граждан выразил уверенность, что единственная страна, к которой официальный Киев питает безграничное доверие — это Соединённые Штаты. Вот только Вашингтон не питает особой любви к этому государству, считают люди.

«Украина доверяет только Америке так же, как и Америка «доверяет» Украине, используя и имея её, как только хочет», — считает Olga H.

Нашлись и те, кто призвал других обратить внимание на то, что Украина под руководством США льёт бензин в конфликт в Донбассе, чтобы создать очаг напряжённости на границе России.

«США не нужен мир на Украине так же, как и люди. А вот украинские территории как плацдарм для политических игр им очень интересен. Вот и делайте выводы о том, кто там правит бал», — пишет Елена К.

Напомним, 6 апреля министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала ICTV о том, что украинская делегация не поедет в Минск на переговоры Трёхсторонней контактной группы по Донбассу, потому что у Киева «нет доверия к этой территории».