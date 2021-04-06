Тегеран, , 23:09 — REGNUM Инцидент, произошедший с иранским судном в Красном море, стал результатом взрыва мин, заложенных в его корпусе, сообщает 6 апреля иранское агентство Tasnim со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению источников, мины были прикреплены к корпусу судна Saviz, которое «несколько лет занималось в регионе наблюдением и поддержкой иранских военных кораблей, которые, в свою очередь, отправляли для сопровождения торговых».

По мнению арабских СМИ, мина была установлена израильскими диверсантами.

Напомним, ранее сообщалось, что иранское грузовое судно, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции (КСИР), подверглось нападению неизвестных в Красном море.

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