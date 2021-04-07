7 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили просьбу представителя США к России, чтобы та дала объяснение о передвижении войск по своей территории.

Светлана Рыбина, , 09:29 — REGNUM Заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса о том, что Вашингтон попросил Москву объяснить «провокации» у украинской границы, имея в виду перемещение войск по территории Российской Федерации, вызвало возмущение в интернете. Граждане оставили соответствующие комментарии 6 апреля в социальной сети Facebook.

Холодная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Чтобы Зеленский на Украине памперсы приготовил и кастрюлю с головы не снимал», — шутит Акай С.

Многие пользователи оказались в замешательстве о того, что у Соединённых Штатов возникли вопросы к тому, что Россия делает со своими войсками на своей же территории. Граждане уверены, что Москве не стоит даже комментировать такую просьбу.

«Надо сначала предложить им объяснить перемещения своих войск на границе с Мексикой», — написал Александр С.

Некоторые комментаторы отметили, что сами же США активно принимают военное участие на территории Европы. Граждане считают, будь Вашингтон более последовательным, то он бы смог провести логическую цепочку и не стал бы озвучивать столь глупые просьбы.

«Да то же самое, что постоянные перемещения и учения войск НАТО у наших границ. А также эсминцы США у наших берегов в Чёрном море. Или планируемые на Украине совместные учения с НАТО. Разве это не провокации?» — задаётся вопросом Василий М.

Отдельные пользователи призвали руководство страны дать понять США, что это не их дело и совать свой нос во внутренние дела России им непозволительно.

«С дуба, что ли, рухнули?! Требуя объяснений у России о перемещении своих войск по своей территории? Сами пусть объясняются, к примеру, о незаконных перемещениях своих войск по чужим территориям», — считает Дмитрий П.

Нед Прайс U.S. Department of State

Часть граждан напомнила, что Россия проводит учения на границе с Украиной в то время, как ВСУ активно стягивают технику к Донбассу.

«А почему они не спрашивают про причины перемещения украинских военных вблизи ЛДНР?» — отметила Ирина Т.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что в США не сошли с ума, а ведут целенаправленную политику по давлению на Российскую Федерацию, целью которой является подавить любое инакомыслие на планете Земля.

«Мы самим фактом своего существования, со своей русской духовностью, являемся угрозой существования их мира. Вот на этом основании и хотят нас уничтожить. И все для этого делают. И поэтому претензии к нам, а не к Украине», — предположила Елена С.

Напомним, 5 апреля официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявила на брифинге, что Вашингтон попросил Москву объяснить «провокации» у украинской границы.