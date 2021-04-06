Мурманск, 6 апреля, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Правительство Мурманской области приступило к созданию интернет-портала для туристов, с помощью которого можно будет оценить уровень услуг, предоставляемых туроператорами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Огни ночного Мурманска

«Крайне важно, чтобы люди, приезжая к нам в область, получали удовольствие и уезжали довольные. Поэтому в ближайшие месяцы нам нужно запустить специализированный информационный ресурс, где каждый турист сможет оценить качество услуг. А мы за этим будем внимательно следить и либо мотивировать дополнительной поддержкой тех, кто оказывает качественные услуги, либо, наоборот, вводить определённые санкции в отношении тех, кто работает некачественно», — заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, из которых на Мурманскую область приходится около 450 тысяч.