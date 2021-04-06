Санкт-Петербург, , 23:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге на текущей неделе ожидается поступление первой за время прививочной кампании крупной партии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора. В Петербург доставят препарат для вакцинации 13 770 человек, сообщили 6 апреля в Смольном.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Первая и единственная до настоящего времени партия этой вакцины была доставлена в город в декабре 2020 года в количестве всего 1000 доз. Их использовали для вакцинации сотрудников Роспотребнадзора и подведомственных ему организаций. С тех пор петербуржцы постоянно интересовались у чиновников, когда же у них появится выбор вакцин.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Северную столицу поступило еще 29 700 комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной Центром им. Гамалеи. Общее количество полученной Петербургом вакцины с начала прививочной кампании составляет 539 942 комплектов. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 6 апреля — 61 408 комплектов.

За весь период в Петербурге вакцинировано от коронавируса 414 934 человек, что составляет 7,7% от численности постоянного населения города. Из них 301 006 человек (5,59%) полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 8096 человек, вторично — 4264 человека.

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