Тегеран, , 22:59 — REGNUM В Красном море подверглось нападению судно, принадлежащее иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), сообщает 6 апреля телеканал Al-Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

Телеканал утверждает, что нападение произошло у берегов Эритреи. В результате нападения неизвестных несколько человек ранены, их число пока не уточнено.

Официальных подтверждений этой информации не поступало.

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