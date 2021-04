Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Microsoft добавила поддержку сенсорного управления для множества облачных версий видеоигр сервиса подписки Xbox Game Pass. Об этом 6 апреля сообщил портал Eurogamer.

Таким образом, пользователи мобильного приложения Xbox Game Pass получили возможность сыграть в 54 популярных видеоигры. В список, в частности, вошли такие проекты, как Celeste, Dead Cells, Desperados 3, Gears 5, Hellblade: Senua's Sacrifice, «Привет сосед», Pillars of Eternity, Sea of Thieves и другие. C полным списком можно ознакомиться на сайте платформы.

Напомним, первой игрой Microsoft, получившей поддержу сенсорного управления, стала Minecraft Dungeons. Релиз игры состоялся 26 мая 2020 года.

