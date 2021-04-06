Мурманск, , 22:46 — REGNUM Около шести миллионов рублей выделят из бюджета Мурманской области на выплаты студентам-медикам, проходившим практику в условиях пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«Для студентов Кольского и Мурманского медицинских колледжей, проходивших производственную практику на территории Мурманской области в ноябре-декабре 2020 года установлены социальные выплаты в размере семь тысяч рублей в месяц», — сообщили в ведомстве.

В правительстве уточнили, что выплаты будут производиться пропорционально отработанному в ходе производственной практики времени.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 60 мурманских новорожденных.