Нью-Йорк, США, , 22:41 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть первые кадры фантастического фильма «Страна сна». Публикация была размещена 6 апреля на Twitter-странице компании.

Премьера картины в жанре фэнтези запланирована на 2022 год. Её сюжет расскажет о том, как «эксцентричный преступник» (Момома) проведёт юную героиню (Марлоу Баркли) через «секретный» мир снов.

https://twitter.com/NetflixFilm/status/1379238394937573376

Снимает «Страну снов» Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры», «Я — легенда», «Красный воробей»). В качестве сценаристов проекта выступают Дэвид Гиона и Майкл Хендельман («Ночь в музее»).

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