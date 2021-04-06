Луганск, 6 апреля 2021, 22:41 — REGNUM Мирные жители ЛНР подорвались на неустановленном взрывном устройстве на окраине посёлка городского типа Славяносербск, сообщает 6 апреля ЛуганскИнформЦентр.
По словам официального представителя Народной милиции республики Якова Осадчего, двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения.
По предварительны дынным, произошло срабатывание неразорвавшегося минно-взрывного устройства, установленного в период активных боевых действий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР мирная жительница получила ранение из-за детонации минно-взрывного устройства.
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