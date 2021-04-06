Луганск, 6 апреля 2021, 22:41 — REGNUM Мирные жители ЛНР подорвались на неустановленном взрывном устройстве на окраине посёлка городского типа Славяносербск, сообщает 6 апреля ЛуганскИнформЦентр.

По словам официального представителя Народной милиции республики Якова Осадчего, двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения.

«Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался».
Осадчий

По предварительны дынным, произошло срабатывание неразорвавшегося минно-взрывного устройства, установленного в период активных боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР мирная жительница получила ранение из-за детонации минно-взрывного устройства.

Читайте ранее в этом сюжете: Защитники ДНР уточнили обстоятельства ранения мирной жительницы