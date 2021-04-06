Лос-Анджелес, США, , 22:41 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем твиттере сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракт со свободным агентом Беном Маклемором. Соглашение подписано до конца этого сезона.

В первой половине текущего сезона Маклемором выступал за «Хьюстон Рокетс», в составе которых провел 32 матча и набирал в среднем 7,4 очка и 2,1 подбора за игру. Но в середине чемпионата 28-летний защитник был отчислен из «Рокетс».

Ранее в СМИ сообщалось, что к баскетболисту проявляет интерес «Милуоки Бакс».