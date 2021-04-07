7 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 09:00 — REGNUM Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что в российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Минобороны России

"Странно, с чего бы? И НАТО привело свои войска в состояние полной боевой готовности. Какие-то странные «учения» у обеих сторон. Всё, что происходит, происходит не просто так и оно таит в себе большую опасность», — считает Владимир В.

Многие пользователи пришли к выводу, что проверка боевой готовности в сложившейся ситуации не выглядит обыденной и запланированной. Люди уверены, что Россия готовится к отражению некой серьёзной угрозы.

«Похоже, большой шухер намечается. И идёт он точно не со стороны Российской Федерации», — предположил Юрий П.

Тем не менее некоторые восприняли данную новость спокойно и весело. По мнению граждан, Вооружённым силам России необходимо просто дать своим злопыхателям «по башке» и на этом все угрозы прекратятся.

«Чего без толку заряды палить? Надо конкретно некоторых успокоить, чтобы хватило лет на сто!» — предлагает Вера М.

Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Минобороны России

Другие призвали граждан страны быть более серьёзными и понять, что ситуация на российских границах стала такой напряжённой, какой она не была ещё никогда в современной истории. Поэтому, считают люди, необходимо готовиться к встрече с опасностью не только российским военным, но и гражданам страны.

«Уже действительно становится беспокойно. Военные учения с той целью, чтобы продемонстрировать мощь России, поднять авторитет страны в глазах иностранцев и, в итоге, получить больше выручки на рынке вооружения, являются хорошим занятием и воспринимаются спокойно. Но когда на границах наблюдается такая напряжённость, а президент США называет главу России убийцей, начинаешь понимать, что учения становятся, по сути, подготовкой к встрече с бурей», — пишет Андрей К.

В большинстве своём комментаторы выразили уверенность, что Российская Армия способна дать отпор любому, кто посягнёт на суверенитет государства. Именно для уверенности в этой способности и была устроена обсуждаемая проверка войск.

«Армия и флот вполне способны защитить суверенитет России и готовы дать отпор. Это не 90-е, когда Россия не могла ничего из-за предателей, которые грабили и разворовали страну», — написал Геннадий Г.

Минобороны России

Напомним, 6 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной, что в российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности.