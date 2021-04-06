Милан, Италия, , 22:26 — REGNUM В 2021 году ВВП Италии вырастет на 4,2%, с таким прогнозом выступили эксперты МВФ во вторник, 6 апреля.

Прогноз пересмотрен в сторону увеличения — ранее аналитики фонда предполагали, что рост составит 3%.

Тем не менее, итальянские прогнозные показатели по-прежнему значительно ниже общемировых (6%).

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (после августа 2020 года он распространяется только на компании, получающие те или иные виды господдержки). ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.