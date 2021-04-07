Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Москве и Пекину не выгодно становиться между Ираном и США в вопросе по возвращению Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом 6 апреля заявил журналистам пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс.

Прайс уверил журналистов, которые поинтересовались, могут ли Москва и Пекин помешать переговорам в Вене, что России и Китаю не выгодно, чтобы Иран разработал ядерное оружие или чтобы получил его.

«Москва и Пекин являются нашими союзниками в данном вопросе. Они участвуют в ядерной сделке и им выгодно, точно также как и нам, чтобы Иран вернулся к выполнению СВПД», — объяснил Прайс.

Напомним, что 6 апреля Иран и остальные мировые державы, участвовавшие в ядерной сделке 2015 года, начали переговоры в Вене. Конференция посвящена обсуждению конкретных мер по двум ключевым элементам ядерной сделки — процессу отмены санкций против Ирана и выполнению Тегераном своих ядерных обязательств.