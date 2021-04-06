Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Очередное обновление многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone «ослабило» винтовки FFAR 1 и AUG. Об этом 6 апреля сообщил портал PCGamesN.

У AUG была увеличена сила отдачи. Разработчики пояснили, что винтовка и так является достаточно смертоносной и опасной, а прежние настройки позволяли геймерам с лёгкостью удерживать цель в перекрестии. Они добавили, что это не соответствовало необходимому уровню реализма.

Что касается FFAR 1, то у этого оружия была снижена скорострельность, чтобы оно стало больше походить на винтовку, а не на пистолет-пулемёт. Создатели игры написали, что согласно их замыслу FFAR 1 должна показывать свою эффективность в качестве противника пистолетов-пулемётов на дальних расстояниях.

https://twitter.com/RavenSoftware/status/1379451108003704832

Напомним, FFAR 1 и AUG представляют собой винтовки со схемой компоновки булл-пап. В таких системах спусковой крючок вынесен вперёд и расположен перед ударным механизмом и магазином.

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