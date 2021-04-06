Рим, , 22:16 — REGNUM 7 апреля за парты вернутся около 5,6 миллиона школьников и студентов Италии — около двух третей от их общего числа, сообщили в министерстве образования во вторник, 6 апреля.

Около 80% преподавателей и сотрудников образовательных учреждений уже привиты от коронавируса, отметили в свою очередь в национальном профильном профсоюзе.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы.