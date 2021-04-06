Рим, 6 апреля, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Вследствие утечек из Facebook в свободном доступе оказались данные 35 миллионов граждан Италии, передает Corriere della Sera во вторник, 6 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

Речь идет о таких данных, как номер телефона, в некоторых случаях — имя и фамилия, дата рождения, адрес электронной почты.

Руководители национального ведомства по защите персональных данных уже пообещали добиться от Facebook разъяснений и принятия дополнительных мер защиты.