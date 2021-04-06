Лондон, , 21:58 — REGNUM В Британии принято решение приостановить испытания вакцины AstraZeneca на детях из-за зарегистрированных ранее случаев тромбоза у привившихся взрослых, сообщает 6 апреля канал Sky News.

«Несмотря на то, что в педиатрических клинических испытаниях нет проблем с безопасностью, мы ждем дополнительных данных от Агентства по регулированию лекарственных средств о случаях тромбоза, зарегистрированных у взрослых, прежде чем возобновить дальнейшие испытания», — цитирует канал заявление компании.

При этом в сообщении отмечено, что на данный момент проблем в ходе испытаний вакцины на детях не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года целый ряд стран мира приостановил использование вакцины AstraZeneca после случаев возникновении тромбов у пациентов, прошедших вакцинацию.

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