Москва, 6 апреля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Банк России зафиксировал резкий рост количества обращений от потребителей финансовых услуг в марте 2021 года. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба регулятора.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

«За период с 25 февраля по 31 марта количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, составило 37,8 тысячи, что на 43,7% больше, чем за период с 28 января по 24 февраля», — говорится в сообщении.

В ЦБ отмечают, что подавляющее большинство всех обработанных жалоб (60,3%) приходится на кредитные организации. Жалобы на микрофинансовые организации составляют 15,1%, а в отношении субъектов страхового дела — 14,1%.

Сообщается также, что наибольшее число жалоб касается вопросов, связанных со взысканием просроченной задолженности — 10,3%, проблемам погашения задолженности — 6,9%, а также навязывания дополнительных услуг — 6,7%.