Оттава, , 21:54 — REGNUM Разработчики Mass Effect Legendary Edition решат известные проблемы боевого планетарного вездехода «Мако», которые имели место в оригинальной трилогии видеоигр. На это 6 апреля обратил внимание портал Kotaku.

Глава сообщества BioWare Джей Ингрэм заявил, что разработчики провели «калибровку» вездехода, благодаря которой он станет передвигаться более плавно. Транспортное средство, в частности, получит быструю перезарядку щита и новые двигатели, которые позволят вездеходу выше «прыгать».

Издание отметило, что изменённое управление позволит «Мако» больше не умирать из-за «ерунды», поскольку миссии не будут завершаться сразу после того, как он попадает, например, в лавовый участок. Кроме того, геймеры при этом больше не будут терять очки опыта.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия BioWare опубликовала список улучшений, которые получит переиздание трилогии Mass Effect. Разработчики подробно рассказали о том, как изменятся боевая система и игровой процесс.

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