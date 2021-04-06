Рим, , 21:53 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла во вторник, 6 апреля, сделал вторую прививку от коронавируса, сообщили в его пресс-службе.

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Название вакцины не уточняется. Отмечается, что у формального главы государства не было никаких преференций, обе прививки он получил в период времени, предусмотренный для граждан его возраста (Маттарелле 79 лет).

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикуют также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 6 апреля, в Италии умерли 111 747 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 421 (днем ранее — на 296). Число подтвержденных носителей выросло на 7767 (днем ранее — на 10 680). Это самый низкий показатель за несколько последних недель.С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 686 707 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 555 705 человек — на 14 391 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 539 230 человек (за день этот показатель вырос на 55 тысяч), что составляет 5,88% населения Италии.