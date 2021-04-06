Милан, Италия, , 21:50 — REGNUM В тех регионах Италии, где эпидемиологическая ситуация более благоприятна, можно уже сейчас открывать театры, спортзалы, бары, рестораны и магазины, заявил во вторник, 6 апреля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

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Следует обеспечить соблюдение всех санитарных норм, впускать ограниченное число посетителей, но все перечисленные типы заведений должны как можно скорее получить возможность вернуться к работе, отметил он.

«Лига» передаст эти предложения премьер-министру Марио Драги, сказал Сальвини. Партия входит в состав правящей «широкой коалиции».

По данным на 6 апреля, в Италии умерли 111 747 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 421 (днем ранее — на 296). Число подтвержденных носителей выросло на 7767 (днем ранее — на 10 680). Это самый низкий показатель за несколько последних недель.С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 686 707 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 555 705 человек — на 14 391 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 539 230 человек (за день этот показатель вырос на 55 тысяч), что составляет 5,88% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.