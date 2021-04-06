Мюнхен, Германия, , 21:48 — REGNUM Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился своим мнением о «ПСЖ», «мюнхенцам» предстоит встретиться с парижской командой в ¼ финале Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча противостояния состоится завтра, 7 апреля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Это новый матч, у «ПСЖ» новая команда, новый тренер. Но в целом в «ПСЖ» мало что изменилось с того финала.

Нам нужно действовать предельно организованно при владении мячом. Если мы его потеряем, нужно быстро восстанавливать давление на соперника.

В атаке же мы хотим сыграть увереннее и активнее, чем против «Лейпцига». У «ПСЖ» крепкая оборона, а уровень их мастерства в нападении поразителен. Нам нужно отрезать эту линию от передач, а это подразумевает мгновенный прессинг игрока, получающего мяч», — приводит слова наставника «Баварии» официальный портал УЕФА.

Напомним, что «Бавария» выиграла прошлый розыгрыш Лиги чемпионов, обыграв тогда в финале «ПСЖ» с минимальным счетом — 1:0.