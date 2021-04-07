Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс рассказал 6 апреля во время брифинга, чем занимаются представители страны в первый день встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которая проходит в Вене.

Один из журналистов поинтересовался, «что США делают на переговорах в Вене, если Иран отказался общаться с США, а США, в свою очередь, заявили, что не собираются делать шаги первыми?»

В ответ Прайс сообщил, что «на данный момент США, во время встреч комиссии, общаются с европейскими партнерами и членами конгресса, объясняя свои намерения и планы по вовлечению Ирана в ядерную сделку».

Прайс уточнил, что все-таки существует возможность переговоров между Ираном и США во время встречи в Вене. Также было отмечено, что американская группа изучает, какие именно шаги должны предпринять США, а какие именно Иран, чтобы вернуться в к выполнению СВПД.

Напомним, что ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что во время предстоящей конференции СВПД делегация Ирана не вступит в переговоры с коллегами из США «ни на каком уровне». В ответ на это США заявили, что не намерены идти на уступки, которые обеспечат Ирану более выгодное положение.