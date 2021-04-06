Москва, , 21:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сообщает 6 апреля бразильский медиаресурс Globo.

Уточняется, что в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с поставками и производством в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Globo отмечает, что с бразильской стороны в переговорах участвовали глава Национального агентства по санитарному надзору Антониу Барра Торрес, глава МИД Бразилии Карлус Алберту Франса и министр здравоохранения Марселу Кирога.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилию запланирована поставка порядка 10 млн доз российской вакцины в первом квартале текущего года, а до 31 декабря бразильская сторона должна получить 150 млн доз российского препарата.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о намерении Путина побеседовать с бразильским коллегой.

Читайте ранее в этом сюжете: Патрушев обсудил с главой народного ополчения Ирака вопросы безопасности