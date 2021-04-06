Рим, , 21:42 — REGNUM По данным на вечер вторника, 6 апреля, в Италии умерли 111 747 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 421 (днем ранее — на 296), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 7767 (днем ранее — на 10 680). Это самый низкий показатель за несколько последних недель.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 686 707 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 555 705 человек — на 14 391 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 3 539 230 человек (за день этот показатель вырос на 55 тысяч), что составляет 5,88% населения Италии.