Киев, 6 апреля 2021, 21:42 — REGNUM Грубым нарушением этикета отметилась делегация Украины во время визита в Катар, пишет 6 апреля Страна.ua.
Издание опубликовало фотографию, на которой украинский президент Владимир Зеленский встречается с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Кроме глав государств в комнате находились катарская и украинская делегации. Два члена украинской делегации допустили нарушение этикета: они сидели сложив ногу на ногу. Комментируя этот эпизод, эксперт по арабским странам Андрей Романюк сказал:
Отмечается, что нарушившие этикет — это украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.