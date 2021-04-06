Киев, , 21:42 — REGNUM Грубым нарушением этикета отметилась делегация Украины во время визита в Катар, пишет 6 апреля Страна.ua.

Издание опубликовало фотографию, на которой украинский президент Владимир Зеленский встречается с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Кроме глав государств в комнате находились катарская и украинская делегации. Два члена украинской делегации допустили нарушение этикета: они сидели сложив ногу на ногу. Комментируя этот эпизод, эксперт по арабским странам Андрей Романюк сказал:

«Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Правая рука считается чистой, а левая — нет. Также нечистыми считаются ноги, поэтому-то сидя нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения».

Отмечается, что нарушившие этикет — это украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.