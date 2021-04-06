Москва, , 21:41 — REGNUM Минсельхоз России считает ситуацию на продовольственном рынке стабильной и не видит предпосылок для резкого роста цен на какие-либо товары. Об этом заявили 6 апреля в пресс-службе ведомства.

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«В настоящее время министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы», — говорится в сообщении.

В Минсельхозе также заявили о стабильности цен на сахар и подсолнечное масло, благодаря действию соглашений, заключённых с производителями и поставщиками в конце 2020 года.

При этом отмечается, что в долгосрочной перспективе поддержанию цен должны поспособствовать новые меры поддержки производителей, разработанные Минсельхозом, а также расширение посевных площадей под сахарную свеклу и подсолнечник в целях наращивания объёмов производства.

Напомним, ранее сегодня в Росстате сообщили, что среди продовольственных товаров в марте наиболее существенно подорожали яйца и мясо кур, баранина, говядина и свинина, сахар-песок, а также отдельные категории плодоовощной продукции.

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