Порту, Португалия, , 21:41 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич поделился своим мнением о сопернике по четвертьфиналу Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча с «Порту» начнется завтра, 7 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в 22:00 по московскому времени.

«Непростой соперник. «Порту» — хорошая команда, мы видели это в матче с «Ювентусом». Они выбили из турнира большой клуб, проявили волю к победе. Будет тяжело, потому что в"Порту» все сражаются друг за друга. Но"Челси» сосредоточен на деле.

Было бы приятно сыграть за «Челси» в финале, просто здорово. Мы сейчас в ¼ финала, но должны идти вперед шаг за шагом. Думаю, «Челси» может далеко зайти, и с каждой игрой мы лишь сильнее верим в свои силы.

Мы готовы к любому сопернику, к любому вызову. Завтра большой матч, и все игроки любят принимать участие в подобных встречах», — приводит слова хорватского полузащитника официальный портал УЕФА.