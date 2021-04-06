Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Компании Electronic Arts и BioWare опубликовали подробное описание изменений, которые получит переиздание трилогии Mass Effect. Об этом 6 апреля сообщил портал Gematsu.

В публикации они рассказали о том, как изменятся боевая система и игровой процесс в целом, а также о том, как именно будут объединены все части трилогии. Кроме того, создатели Mass Effect Legendary Edition сообщили, что провели ребаланс внутриигровой системы Galaxy at War из Mass Effect 3, которая позволяет командиру Шепарду влиять на исход боевых действий в войне против расы Жнецов.

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Electronic Arts. BioWare также выложила в сеть новый трейлер.

В феврале 2021 года менеджер BioWare Кевин Мик рассказал, как именно в Mass Effect Legendary Edition будет решена проблема «непристойных» ракурсов. Релиз игры состоится 14 мая 2021 года в сервисах Steam и Origin.

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