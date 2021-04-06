Приштина, , 23:16 — REGNUM Глава родительского совета Косово Умрет Решити 6 апреля обратился к премьер-министру Косово Альбину Курти с призывом «порефлексировать» о решении о переводе обучения в удаленный формат.

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Решити в интервью для албанского новостного агентства Telegrafi назвал меры, предпринятые правительством, преждевременными, поскольку, по его словам, эпидемиологическая ситуация может измениться к лучшему уже к субботе, 10 апреля.

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Напомним, до 11 апреля косовские школьники будут освобождены от занятий. 5 апреля в правительстве Косово приняли пакет новых мер по борьбе с коронавирусом, среди которых переход на дистанционный формат занятий в школах и вузах.

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По словам Умери, родители из-за перехода на дистанционное образование вынуждены брать на себя роль преподавателя в доме, что является основной причиной их сопротивления переходу на онлайн-формат обучения.

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