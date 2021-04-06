Париж, , 21:30 — REGNUM В течение нескольких дней в соцсети Twitter тысячи пользователей выражают свое недовольство грязью и состоянием столицы и протестуют против политики, проводимой мэром города Анн Идальго. Об этом 5 апреля сообщает Ouest-France.

Со 2 апреля под хештегом #saccageparis (дословно переводится как разграбление Парижа) было опубликовано более 20 тыс. твитов. Возмущение парижан вызывают мусор в каналах, состояние дорог, граффити, разрушающиеся дома, кварталы без озеленения. Тысячи жителей столицы выражали своё недовольство, размещая фотографии того, что они считали признаками беспечного отношения или плохого управления.

Несколько политических деятелей также высказались в твиттере по этому хештегу. Мэр 7-го округа Парижа, соперник Анн Идальго на последних выборах мэра города и бывший министр юстиции Рашида Дати высказала обеспокоенность по поводу «подавляющего числа изображений», добавив, что «за этими фотографиями — неуверенность, геттоизация, социально-экономический упадок Парижа». Депутат Европарламента Агнес Эврен призвала Парижский совет к пересмотру санитарной политики города.

Столкнувшись с критикой, парижские власти ответили 4 апреля серией твитов, в которых заявили, что «руководство Парижа подвергается кампании диффамации через #saccageparis», оправдываясь тем, что, «как и все города Франции, Париж сталкивается с проблемами регулирования общественного пространства», или тем, что «некоторые размещенные фотографии являются старыми или сделаны до того, как прошли дворники».