Москва, , 21:30 — REGNUM Инфляция в России в апреле составит 0,5−0,6% после 0,7% в марте, а в годовом выражении замедлится до 5,5−5,6%. Такое прогноз приводится в опубликованном 6 апреля обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

По оценке министерстве, в марте был пройден пик годовой инфляции и начиная с апреля ожидается её замедление «в условиях выхода из расчёта низкой базы начала прошлого года».

«По итогам апреля инфляция в помесячном выражении, по оценке, составит 0,5−0,6%, что соответствует диапазону 5,5−5,6% в годовом выражении», — говорится в обзоре.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что рост потребительских цен в месячном выражении в марте замедлился до 0,7% с 0,8% в феврале. При этом инфляция в годовом выражении ускорилась до 5,8% с 5,7% месяцем ранее.

Читайте подробнее: Годовая инфляция в России ускорилась до 5,8% в марте

Читайте ранее в этом сюжете: Росстат заявил о росте потребительской уверенности граждан России