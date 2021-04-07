7 апреля 2021 | Время чтения 10 мин

Минобрнауки настойчиво продвигает идею использования соцсетей для упрощения решения задач цифровизации образования — дешево, прогрессивно и думать не надо. Реализуя установку руководства, 5 апреля департамент образования Москвы призвал детей учиться в TikTok, а тремя днями ранее предупреждал родителей о крайней опасности посещения детьми этой социальной сети. Возмущенные московские родители требуют отставки руководства департамента, которое, похоже, не понимает, что творит.

Ангелина Потеряйко, , 11:15 — REGNUM Публикация в социальной сети Instagram на официальной странице департамента образования города Москвы, призывающая детей учиться с помощью социальной сети TikTok, появилась 5 апреля 2021 года. В частности, в описании публикации говорится о том, что на странице департамента образования города Москвы «в специальных тематических аккаунтах московские учителя поделятся полезными советами по учебе и помогут школьникам подготовиться к экзаменам по следующим предметам: математика, английский язык, история, химия, география, русский язык».

TikTok Solen Feyissa

Данная инициатива департамента образования и науки города Москвы проводится в рамках кампании социальной сети TikTok в жанре edutainment, которая стартовала в этот же день, 5 апреля 2021 года, по всей России. К акции #УчисьвTикТок присоединились телеведущий Николай Дроздов, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Российская национальная библиотека и Московский зоопарк.

Всего лишь месяц назад, 3 марта 2021 года, столичные школы сделали рассылки в родительские чаты с предупреждением о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok, о чем ряду СМИ сообщил сам департамент образования и науки города Москвы. Накануне, 2 марта 2021 года, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях, в частности в TikTok, контента по теме детского суицида. Председатель Следственного комитета в этот же день поручил Главному следственному управлению СК России провести доследственную проверку по факту размещения в социальных сетях роликов, которые побуждают детей к опасным действиям.

Буквально за несколько дней до этих событий, 28 февраля, стало известно, что в Министерстве образования и науки РФ рассматривают социальную сеть TikTok как канал привлечения абитуриентов в вузы.

6 апреля 2021 года СМИ сообщили, что суд в Москве оштрафовал соцсеть TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance, на 2,6 млн рублей за то, что соцсеть не удаляла противоправную информацию, в частности, о несогласованных акциях протеста.

Так как владельцы страницы департамента образования и науки города Москвы заблокировали возможность оставлять комментарии родителей, возмущенных цинизмом и низким интеллектуальным уровнем автора идеи устроить образовательный процесс школьников в социальной сети, ИА REGNUM публикует мнение активистов родительских сообществ, выступающих против цифровой трансформации школы.

Принтскрин страницы департамента образования города Москвы в Instagram от 5 апреля 2021 года

Лидер общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова требует немедленной реакции соответствующих органов — правоохранительных и контролирующих — на вопиющую, по её мнению, инициативу департамента образования города Москвы.

«Любому здравомыслящему человеку будет сложно в это поверить, но это, увы, факт. Департамент образования Москвы продемонстрировал свои намерения по причинению вреда психическому и физическому здоровью наших детей, активно призывая девочек и мальчиков в одну из самых деструктивных соцсетей, в TikTok.

Во-первых, регистрация ребенка на каких-либо интернет-платформах и использование сети Интернет несовершеннолетними допускается только с согласия родителей/законных представителей и под их контролем. Однако департамент образования Москвы в одностороннем порядке принял решение призвать школьников к использованию вредоносной соцсети TikTok, где пропагандируется насилие, ЛГБТ-отношения (КоАП РФ, статья 6.21. «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), суицидальные и депрессивные настроения, (УК РФ, статья 110.2. «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства»), наркомания, никотиносодержащие вещества. Это далеко не исчерпывающий перечень так называемого контента, направленного на разрушение и развращение наших детей. Однако департамент образования Москвы все это не смущает, и эффективные менеджеры депобра зовут детей «учиться» в TikTok.

В нашей стране действует Федеральный закон N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», положения статье 5 которого распространяются, в первую очередь, на следующую информацию:

— побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий (в редакции Федерального закона от 18.12.2018 № 472-ФЗ);

— способную вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; (в редакции федеральных законов от 29.06.2015 № 179-ФЗ, от 31.07.2020 № 303-ФЗ);

— обосновывающую или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

— содержащую изображение или описание сексуального насилия; (Федеральный закон от 01.05.2019 № 93-ФЗ);

— отрицающую семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; (в редакции Федерального закона от 29.06.2013 № 135-ФЗ)

— оправдывающую противоправное поведение;

— содержащую нецензурную брань;

— содержащую информацию порнографического характера;

— представляемую в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия), преступления или иного антиобщественного действия (в редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 93-ФЗ);

— вызывающую у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;

— представляемую в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

— содержащую бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

Все вышеперечисленное в колоссальных объемах представлено в TikTok. Эта соцсеть, безусловно, является оплотом насилия, разврата, суицидальных настроений, призывам к употреблению психотропных веществ. Получается, что TikTok — это тот уровень образования, который департамент готов дать нашим детям. У нас возникают серьёзные сомнения в профпригодности данной организации.

Мы делаем вывод, что это продуманное и злонамеренное действие со стороны сотрудников департамента. Мы, родители, категорически против пропаганды подобных развращающих ресурсов среди детей.

Мы призываем правоохранительные и контролирующие органы, в частности Следственный Комитет РФ, Прокуратуру РФ, Роскомнадзор, Рособрнадзор к немедленному реагированию. Мы требуем провести проверку на предмет намеренного вреда здоровью детей в соответствии с законодательством РФ, выявить злоумышленников и предотвратить дальнейшее потенциальное привлечение несовершеннолетних к регистрации в опасных соцсетях и просмотру деструктивного контента».

Дистанционное обучение Mos.ru

Екатерина Мягкова, активист общественного движения «Родители Москвы», считает, что умышленное втягивание детей в социальные сети, которые содержат недопустимый, низкокачественный, аморальный контент — преступно! Она, как родитель детей школьного возраста, выразила удивление, что люди, имеющие непосредственное отношение к педагогике и воспитанию детей, не понимают, чем грозит такое приобщение детей к соцсетям и чем это может закончиться. Она уверена, что чиновники, принимающие такого рода решения на уровне департамента образования города Москвы, знают и мнение большой части родителей, которые выступают против того, чтобы дети заходили в TikTok, создавали там свои цифровые профили.

« Но чиновники, словно нарочно, вовлекают детей в эту сеть! Детские психологи уже трубят тревогу о зависимости детей от такого рода приложений, которые будут использоваться вовсе не для учёбы, а по их прямому назначению — культурной и нравственной деградации , — заявила Екатерина Мягкова. — У меня вопрос к автору идеи обучения школьников в TikTok: какова ваша истинная цель?»

Элеонора Пильгуй, врач высшей категории, активист движения «Родители Москвы» высказала мнение родителей школьников:

«Мы, родители, а также всё образованное и здравомыслящее гражданское сообщество, выражаем категорический протест и неприятие в отношении новости от департамента образования и науки, опубликованной 05.04.21 г. на странице учреждения в социальной сети Инстаграм. Мы констатируем прогрессирующее падение грамотности, образованности, морально-нравственного состояния подрастающего поколения. Все эти негативные тенденции напрямую связаны с разрушительными насильственными процессами в системе образования. Предложение, опубликованное на сайте департамента, является очередным подтверждением этих процессов. Представители департамента, ответственные за призыв детей обучаться в иностранной социальной сети и публикацию данной новости не имеют права быть работниками учреждения, деятельность которого должна быть направлена на повышение культурного и образовательного уровня общества!»

Светлана Кассина, педагог, активист Общественного движения «Родители Москвы» так прокомментировала публикацию департамента образования в сети Инстраграм:

«Мы теперь понимаем, что игровая зависимость и клиповое мышление, рождающие неспособность анализировать ситуацию, будут буквально насильно прививаться детям в школе. Это несомненно новый уровень падения эффективности в образовании. TikTok-образование выгодно всем — эффективным менеджерам, разработчикам игр, соцсетям, рекламодателям, врачам психиатрам и окулистам, но только не детям. Сохранить физическое и психическое здоровье ребенка при увеличении часов нахождения в сети Интернет будет невозможно. Интересно, почему чиновниками из департамента образования была выбрана именно вредоносная сеть TikTok, которая теперь обогатится за счёт привлечения новой аудитории. Нет ли здесь коррупционной составляющей? Давайте вспомним, что происходило в TikTok в январе 2021 года, и сколько молодёжи вывели на улицы страны с его помощью. Я бы хотела понять однозначную позицию всех органов власти всех уровней, которая пока не ясна: с одной стороны, они грозятся закрыть или оштрафовать вредоносную соцсеть, и с другой стороны сами, своими руками, посылают туда детей. Хочу напомнить, что в стране, откуда родом TikTok, в Китае, время в интернете для детей жестко лимитировано. Также добавлю, что бывший президент США Трамп выносил вопрос о полной блокировке сети в Америке в связи с её воздействием на сознание детей. У нас же, после шума и скандала вокруг TikTok в начале года муниципальными властями в нём создана программа «Учись в TikTok». Только непонятно чему там научатся дети. Выводы делайте сами».

Проект «Цифровой репетитор» Mos.ru

Андрей Афанасьев, представитель сайта Нараспутье.ру, который на своём ресурсе поднимает и решает вопросы защиты детей от опасного контента, высказал такое мнение:

«Складывается впечатление, что не только департамент образования Москвы, но и Министерство просвещения в целом ведет активную деятельность по замене традиционного образования цифровым. Об этом свидетельствуют документы министерства, начиная с 2018 года. И сейчас, если зайти на сайт или страницу Министерства просвещения в соцсетях, мы увидим — что ни конкурс, что ни олимпиада — всё онлайн. Конечная цель прослеживается ясно — это перевод всего процесса обучения в конечном итоге в режим онлайн. Обсуждаемая нами инициатива департамента образования города Москвы «Учись в TikTok» — это еще один шаг к замене базового общего образования в широком смысле слова системой компетенций, то есть умением закручивать гайку или забивать гвоздь, подметать улицы. Это реализуется буквально следующим образом: если у ученика наблюдается отставание по какому-либо предмету, то пусть делает то, что у него получается, не будем тратить силы и время на его «подтягивание» по предмету. В итоге формируется человек одной кнопки. Еще ода опасная продвигаемая инициатива, о которой я не могу не сказать, — это выстраивание индивидуальных образовательных траекторий. Многие родители воспринимают это как благо, не понимая, что на самом деле это просто сокращение предметов. По факту у ребенка уберут «не нужные ему» предметы, и оставят «нужные». Задача образовательной системы должна быть в том, чтобы давать максимально большой объем знаний, и формировать тем самым разносторонне развитого человека, а не сокращать этот объем, и не делать из ребенка человека-компетенцию».

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Москвы не рассматривают дистант как постоянную форму обучения