Милан, Италия, , 21:23 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, портал Sky Sport Italia сообщил об интересе клубов из Великобритании к полузащитнику «Милана» Хакану Чалханоглу.

Турецкий футболист не может прийти к соглашению с руководством «Милана» о подписании нового контракта. Хакан хочет получать не менее 5 миллионов евро за сезон без учета бонусов. «Милан», в свою очередь, готов предложить игроку 4 миллиона евро и строго стоит на своем. Действующее соглашение между сторонами истекает этим летом после чего Чалханоглу может покинуть «Милан» на правах свободного агента.

По данным источника, с 27-летним хавбеком уже контактировали представители «Ювентуса», «Арсенала» и «Челси». Но английские клубы не готовы предложить футболисту те условия, которые он требует от «Милана».

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Хакан Чалханоглу принял участие в 24 матчах и записал на свой счет 2 гола и 8 результативных передач.