Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Энтузиасты добавили новый квест в игру «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом 6 апреля сообщил портал Wccftech.

Новое приключение продолжает историю, рассказанную в последнем глобальном официальном дополнении «Кровь и вино», релиз которого состоялся 30 мая 2016 года. Квест называется A Night to Remember, ранее разработчики выложили в сеть анонсирующий трейлер.

Напомним, представитель студия CD Project Red Радек Грабовски 30 марта 2021 года сообщил, что релиз улучшенной версии игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» для консолей нового поколения может состояться во второй половине 2021 года. Разработчики отметили, что игра получит поддержку технологии трассировки лучей.

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