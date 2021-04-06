Семера, , 21:20 — REGNUM Число погибших на северо-востоке Эфиопии за пять дней превысило сотню, сообщает 6 апреля Reuters.

Уточняется, что эти люди стали жертвами межобщинных столкновений, которые произошли между двумя эфиопскими штатами — Афар и Сомали.

Как заявил замглавы полиции Афара Ахмед Хумед, столкновения до сих пор не прекратились. По его данным, их инициировали вооружённые группы.

Напомним, в штате Афар основным населением является одноимённая народность кушитской группы. Этот регион граничит с Эритреей.

Эфиопский штат Сомали, граничащий с Федеративной Республикой Сомали, в основном населяют сомалийцы. В этом штате находится несколько лагерей для беженцев.

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