Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Американский потоковый сервис Netflix покажет первый документальный сериал Меган Маркл и принца Гарри, рассказывающий о международных мультидисциплинарных соревнованиях для бывших и действующих военных, ставших инвалидами. Об этом 6 апреля сообщает Associated Press.

Впервые новостью поделилась компания Archewell Productions, принадлежащая Гарри и Маркл. Документальный сериал под названием «Сердце непобежденных» расскажет об играх, проводимых в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.

Отмечается, что сам принц Гарри появится перед камерой и выступит в роли исполнительного продюсера.

В пресс-релизе указывается, что «история развернется вокруг группы исключительных военнослужащих со всего мира, которые пережили тяжелые операции или болезни на их пути к Играм Непобежденных 2022 года».

Напомним, что это самый свежий проект Меган и Гарри, которые недавно отказались от своих королевских обязанностей и переехали в США.